NASDAQ Composite Index-Wert O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in O Reilly Automotive von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen O Reilly Automotive-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades O Reilly Automotive-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 32,18 USD. Bei einem Investment von 100 USD in O Reilly Automotive-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,108 O Reilly Automotive-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.03.2026 gerechnet (92,98 USD), wäre die Investition nun 288,97 USD wert. Mit einer Performance von +188,97 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

O Reilly Automotive war somit zuletzt am Markt 78,02 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at