NASDAQ Composite Index-Wert O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in O Reilly Automotive von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die O Reilly Automotive-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die O Reilly Automotive-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 82,32 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investierten, hätten nun 121,476 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.12.2025 gerechnet (99,51 USD), wäre die Investition nun 12 088,09 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 20,88 Prozent angewachsen.

O Reilly Automotive erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 83,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at