O Reilly Automotive Aktie
WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077
|Lukrative O Reilly Automotive-Investition?
|
05.12.2025 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Wert O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in O Reilly Automotive von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die O Reilly Automotive-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 82,32 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investierten, hätten nun 121,476 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.12.2025 gerechnet (99,51 USD), wäre die Investition nun 12 088,09 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 20,88 Prozent angewachsen.
O Reilly Automotive erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 83,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|O Reilly Automotive Inc
|84,66
|-0,07%
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.