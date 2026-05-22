NASDAQ Composite Index-Wert O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in O Reilly Automotive von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen O Reilly Automotive-Einstiegs gewesen.

Am 22.05.2025 wurde das O Reilly Automotive-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 90,99 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die O Reilly Automotive-Aktie investiert, befänden sich nun 10,991 O Reilly Automotive-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.05.2026 gerechnet (92,34 USD), wäre die Investition nun 1 014,88 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,49 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte O Reilly Automotive einen Börsenwert von 76,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at