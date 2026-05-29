O Reilly Automotive Aktie

O Reilly Automotive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077

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Lohnendes O Reilly Automotive-Investment? 29.05.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein O Reilly Automotive-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die O Reilly Automotive-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades O Reilly Automotive-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 61,53 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 162,514 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 89,23 USD gerechnet, wäre die Investition nun 14 501,08 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 45,01 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von O Reilly Automotive belief sich jüngst auf 73,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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