O Reilly Automotive Aktie

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WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077

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O Reilly Automotive-Performance 26.06.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Wert O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in O Reilly Automotive von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in O Reilly Automotive-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 26.06.2023 wurde das O Reilly Automotive-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 62,11 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investiert hat, hat nun 1,610 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 139,91 USD, da sich der Wert eines O Reilly Automotive-Anteils am 25.06.2026 auf 86,90 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 39,91 Prozent vermehrt.

O Reilly Automotive wurde am Markt mit 73,07 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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