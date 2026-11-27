O Reilly Automotive Aktie
WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077
|Performance im Blick
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27.11.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Wert O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine O Reilly Automotive-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
O Reilly Automotive-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 18,44 USD wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investiert hat, hat nun 54,228 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 243,30 USD, da sich der Wert einer O Reilly Automotive-Aktie am 25.11.2026 auf 96,69 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 424,33 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete O Reilly Automotive eine Marktkapitalisierung von 77,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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