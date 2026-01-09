O Reilly Automotive Aktie

O Reilly Automotive für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077

Rentable O Reilly Automotive-Anlage? 09.01.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Wert O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine O Reilly Automotive-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in O Reilly Automotive-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 09.01.2023 wurde das O Reilly Automotive-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 55,25 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das O Reilly Automotive-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,810 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 08.01.2026 165,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 91,63 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 65,85 Prozent zugenommen.

Am Markt war O Reilly Automotive jüngst 76,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

