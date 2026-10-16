O Reilly Automotive Aktie

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WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077

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Lohnender O Reilly Automotive-Einstieg? 16.10.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine O Reilly Automotive-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in O Reilly Automotive-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der O Reilly Automotive-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die O Reilly Automotive-Aktie an diesem Tag bei 63,02 USD. Bei einem O Reilly Automotive-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,868 O Reilly Automotive-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 404,32 USD, da sich der Wert eines O Reilly Automotive-Papiers am 15.10.2026 auf 88,50 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,43 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von O Reilly Automotive betrug jüngst 70,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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