O Reilly Automotive Aktie
WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077
|Lohnender O Reilly Automotive-Einstieg?
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16.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine O Reilly Automotive-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der O Reilly Automotive-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die O Reilly Automotive-Aktie an diesem Tag bei 63,02 USD. Bei einem O Reilly Automotive-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,868 O Reilly Automotive-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 404,32 USD, da sich der Wert eines O Reilly Automotive-Papiers am 15.10.2026 auf 88,50 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,43 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von O Reilly Automotive betrug jüngst 70,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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