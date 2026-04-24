NASDAQ Composite Index-Wert O Reilly Automotive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine O Reilly Automotive-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in O Reilly Automotive-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 24.04.2025 wurde das O Reilly Automotive-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die O Reilly Automotive-Anteile bei 90,14 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,109 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 23.04.2026 auf 93,24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,43 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,43 Prozent gesteigert.

Insgesamt war O Reilly Automotive zuletzt 78,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at