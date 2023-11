NASDAQ Composite Index-Wert O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätte eine Investition in O Reilly Automotive von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in O Reilly Automotive eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem O Reilly Automotive-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 350,63 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,285 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des O Reilly Automotive-Papiers auf 991,46 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 282,77 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 182,77 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von O Reilly Automotive belief sich zuletzt auf 58,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at