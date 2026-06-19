NASDAQ Composite Index-Wert O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätte eine Investition in O Reilly Automotive von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die O Reilly Automotive-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurden O Reilly Automotive-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die O Reilly Automotive-Aktie bei 88,32 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investierten, hätten nun 113,225 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 86,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 832,43 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,68 Prozent abgenommen.

O Reilly Automotive wurde am Markt mit 73,35 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at