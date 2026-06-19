O Reilly Automotive Aktie
WKN DE: A1H5JY / ISIN: US67103H1077
|Lohnendes O Reilly Automotive-Investment?
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19.06.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Wert O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätte eine Investition in O Reilly Automotive von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurden O Reilly Automotive-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die O Reilly Automotive-Aktie bei 88,32 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die O Reilly Automotive-Aktie investierten, hätten nun 113,225 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 86,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 832,43 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,68 Prozent abgenommen.
O Reilly Automotive wurde am Markt mit 73,35 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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