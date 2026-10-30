NASDAQ Composite Index-Wert O Reilly Automotive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem O Reilly Automotive-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die O Reilly Automotive-Aktie gebracht.

Das O Reilly Automotive-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des O Reilly Automotive-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 17,57 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,693 O Reilly Automotive-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (88,07 USD), wäre das Investment nun 501,35 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 501,35 USD, was einer positiven Performance von 401,35 Prozent entspricht.

O Reilly Automotive markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 71,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at