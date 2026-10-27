Old Dominion Freight Line Aktie

Old Dominion Freight Line für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923655 / ISIN: US6795801009

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Lohnende Old Dominion Freight Line-Anlage? 27.10.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: Hätte sich eine Old Dominion Freight Line-Investition von vor 3 Jahren gelohnt?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Old Dominion Freight Line-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Old Dominion Freight Line-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Old Dominion Freight Line-Papier an diesem Tag bei 184,23 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,428 Old Dominion Freight Line-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.10.2026 auf 182,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 990,45 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 0,96 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Old Dominion Freight Line belief sich zuletzt auf 37,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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