NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Old Dominion Freight Line-Investment abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Old Dominion Freight Line-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 22.08.2013 wurde die Old Dominion Freight Line-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Old Dominion Freight Line-Anteile bei 30,33 USD. Bei einem Old Dominion Freight Line-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,297 Old Dominion Freight Line-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Old Dominion Freight Line-Aktie auf 403,11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 328,93 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1 228,93 Prozent angezogen.

Old Dominion Freight Line erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 42,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at