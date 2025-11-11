NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Old Dominion Freight Line-Aktie Anlegern gebracht.

Das Old Dominion Freight Line-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 21,72 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Old Dominion Freight Line-Aktie investiert, befänden sich nun 4,605 Old Dominion Freight Line-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2025 auf 137,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 634,35 USD wert. Mit einer Performance von +534,35 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Old Dominion Freight Line belief sich jüngst auf 29,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at