Old Dominion Freight Line Aktie
WKN: 923655 / ISIN: US6795801009
|Lohnende Old Dominion Freight Line-Anlage?
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18.08.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Old Dominion Freight Line-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Old Dominion Freight Line-Papier an diesem Tag 23,16 USD wert. Bei einem Old Dominion Freight Line-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,318 Old Dominion Freight Line-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Old Dominion Freight Line-Aktie auf 211,96 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 915,33 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 815,33 Prozent angewachsen.
Am Markt war Old Dominion Freight Line jüngst 43,78 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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