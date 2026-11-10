Old Dominion Freight Line Aktie
WKN: 923655 / ISIN: US6795801009
|Rentabler Old Dominion Freight Line-Einstieg?
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10.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die Old Dominion Freight Line-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,98 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Old Dominion Freight Line-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,706 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 633,32 USD, da sich der Wert einer Old Dominion Freight Line-Aktie am 09.11.2026 auf 170,89 USD belief. Damit wäre die Investition um 533,32 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Old Dominion Freight Line eine Börsenbewertung in Höhe von 33,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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