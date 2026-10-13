Old Dominion Freight Line Aktie
WKN: 923655 / ISIN: US6795801009
|Rentables Old Dominion Freight Line-Investment?
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13.10.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Old Dominion Freight Line-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 23,24 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Old Dominion Freight Line-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 430,293 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 78 274,53 USD, da sich der Wert eines Old Dominion Freight Line-Papiers am 12.10.2026 auf 181,91 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 682,75 Prozent.
Der Börsenwert von Old Dominion Freight Line belief sich zuletzt auf 37,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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