Old Dominion Freight Line Aktie

Old Dominion Freight Line für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923655 / ISIN: US6795801009

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Old Dominion Freight Line-Investmentbeispiel 25.08.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Old Dominion Freight Line-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Old Dominion Freight Line-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 155,47 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,432 Old Dominion Freight Line-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 201,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 295,94 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 29,59 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Old Dominion Freight Line betrug jüngst 42,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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