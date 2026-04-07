NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Old Dominion Freight Line-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Old Dominion Freight Line-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 151,41 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Old Dominion Freight Line-Aktie investiert, befänden sich nun 66,046 Old Dominion Freight Line-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Old Dominion Freight Line-Aktie auf 202,18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 353,15 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 33,53 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Old Dominion Freight Line eine Marktkapitalisierung von 41,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at