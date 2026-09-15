NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Old Dominion Freight Line-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Old Dominion Freight Line-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Old Dominion Freight Line-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Old Dominion Freight Line-Anteile bei 22,99 USD. Bei einem Old Dominion Freight Line-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43,503 Old Dominion Freight Line-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 913,72 USD, da sich der Wert einer Old Dominion Freight Line-Aktie am 14.09.2026 auf 181,91 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 691,37 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Old Dominion Freight Line bezifferte sich zuletzt auf 37,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at