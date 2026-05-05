Old Dominion Freight Line Aktie

Old Dominion Freight Line für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923655 / ISIN: US6795801009

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Lohnendes Old Dominion Freight Line-Investment? 05.05.2026 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Old Dominion Freight Line-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Old Dominion Freight Line-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Old Dominion Freight Line-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 156,23 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,640 Old Dominion Freight Line-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.05.2026 gerechnet (192,18 USD), wäre das Investment nun 123,01 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,01 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Old Dominion Freight Line einen Börsenwert von 42,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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