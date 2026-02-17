Old Dominion Freight Line Aktie

Old Dominion Freight Line für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923655 / ISIN: US6795801009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Old Dominion Freight Line-Anlage im Blick 17.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Old Dominion Freight Line-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Old Dominion Freight Line-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Old Dominion Freight Line-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 177,42 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,636 Old Dominion Freight Line-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.02.2026 gerechnet (193,21 USD), wäre die Investition nun 1 089,00 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,90 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Old Dominion Freight Line eine Marktkapitalisierung von 40,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Old Dominion Freight Line Inc.

mehr Nachrichten