NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Old Dominion Freight Line-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Old Dominion Freight Line-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 177,42 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,636 Old Dominion Freight Line-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.02.2026 gerechnet (193,21 USD), wäre die Investition nun 1 089,00 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,90 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Old Dominion Freight Line eine Marktkapitalisierung von 40,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
