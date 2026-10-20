Old Dominion Freight Line Aktie
WKN: 923655 / ISIN: US6795801009
|Rentables Old Dominion Freight Line-Investment?
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20.10.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Old Dominion Freight Line-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Old Dominion Freight Line-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 140,71 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,711 Old Dominion Freight Line-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 186,85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 132,79 USD wert. Damit wäre die Investition 32,79 Prozent mehr wert.
Old Dominion Freight Line markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 38,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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