NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel hätte eine Investition in Old Dominion Freight Line von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Old Dominion Freight Line-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Old Dominion Freight Line-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Old Dominion Freight Line-Aktie bei 18,46 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Old Dominion Freight Line-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 541,614 Old Dominion Freight Line-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 02.02.2026 100 810,63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 186,13 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 100 810,63 USD entspricht einer Performance von +908,11 Prozent.

Old Dominion Freight Line wurde jüngst mit einem Börsenwert von 36,15 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at