Old Dominion Freight Line Aktie
WKN: 923655 / ISIN: US6795801009
|Frühe Anlage
|
03.02.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel hätte eine Investition in Old Dominion Freight Line von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Old Dominion Freight Line-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Old Dominion Freight Line-Aktie bei 18,46 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Old Dominion Freight Line-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 541,614 Old Dominion Freight Line-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 02.02.2026 100 810,63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 186,13 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 100 810,63 USD entspricht einer Performance von +908,11 Prozent.
Old Dominion Freight Line wurde jüngst mit einem Börsenwert von 36,15 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Old Dominion Freight Line Inc.
|
03.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel hätte eine Investition in Old Dominion Freight Line von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.02.26
|Ausblick: Old Dominion Freight Line öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.02.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 notiert im Plus (finanzen.at)
|
02.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
27.01.26