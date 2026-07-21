Old Dominion Freight Line Aktie
WKN: 923655 / ISIN: US6795801009
|Frühes Investment
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21.07.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel hätte eine Investition in Old Dominion Freight Line von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Old Dominion Freight Line-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 21,62 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 462,463 Old Dominion Freight Line-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 107 180,53 USD, da sich der Wert eines Old Dominion Freight Line-Papiers am 20.07.2026 auf 231,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 971,81 Prozent gesteigert.
Old Dominion Freight Line war somit zuletzt am Markt 48,58 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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