Das wäre der Verdienst eines frühen Old Dominion Freight Line-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Old Dominion Freight Line-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Old Dominion Freight Line-Aktie an diesem Tag bei 129,89 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Old Dominion Freight Line-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7,699 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Old Dominion Freight Line-Aktie auf 174,29 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 341,83 USD wert. Damit wäre die Investition um 34,18 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Old Dominion Freight Line einen Börsenwert von 35,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at