NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Old Dominion Freight Line von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Old Dominion Freight Line-Aktien gewesen.

Am 24.03.2021 wurde das Old Dominion Freight Line-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Old Dominion Freight Line-Aktie an diesem Tag 117,06 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Old Dominion Freight Line-Aktie investiert, befänden sich nun 0,854 Old Dominion Freight Line-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 160,35 USD, da sich der Wert eines Old Dominion Freight Line-Papiers am 23.03.2026 auf 187,70 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 60,35 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Old Dominion Freight Line einen Börsenwert von 39,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at