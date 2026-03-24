Old Dominion Freight Line Aktie
WKN: 923655 / ISIN: US6795801009
|Old Dominion Freight Line-Investition
|
24.03.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Old Dominion Freight Line von vor 5 Jahren verdient
Am 24.03.2021 wurde das Old Dominion Freight Line-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Old Dominion Freight Line-Aktie an diesem Tag 117,06 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Old Dominion Freight Line-Aktie investiert, befänden sich nun 0,854 Old Dominion Freight Line-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 160,35 USD, da sich der Wert eines Old Dominion Freight Line-Papiers am 23.03.2026 auf 187,70 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 60,35 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Old Dominion Freight Line einen Börsenwert von 39,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Old Dominion Freight Line Inc.
|
24.03.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Old Dominion Freight Line von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.03.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Old Dominion Freight Line von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
12.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
11.03.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.03.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 am Mittwochmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
11.03.26