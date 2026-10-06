Old Dominion Freight Line Aktie

Old Dominion Freight Line für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923655 / ISIN: US6795801009

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Rentables Old Dominion Freight Line-Investment? 06.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Old Dominion Freight Line von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Old Dominion Freight Line-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Old Dominion Freight Line-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 146,42 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Old Dominion Freight Line-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,830 Old Dominion Freight Line-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 179,37 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 225,04 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 22,50 Prozent vermehrt.

Old Dominion Freight Line erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 37,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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