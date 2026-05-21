Old Dominion Freight Line Aktie
WKN: 923655 / ISIN: US6795801009
|Top-Dividendenzahlung
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21.05.2026 16:36:57
NASDAQ Composite Index-Wert Old Dominion Freight Line-Aktie: Über diese Dividende können sich Old Dominion Freight Line-Anleger freuen
Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Old Dominion Freight Line am 20.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,12 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 7,69 Prozent. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Old Dominion Freight Line beträgt 235,64 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 5,38 Prozent an.
Old Dominion Freight Line-Stockdividendenrendite
Zum NASDAQ-Schluss notierte der Old Dominion Freight Line-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 209,83 USD. Für das Jahr 2025 verzeichnet der Old Dominion Freight Line-Titel eine Dividendenrendite von 0,71 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,59 Prozent.
Reale Rendite und Aktienkurs im Vergleich
Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Old Dominion Freight Line via NASDAQ 38,89 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Plus von 40,01 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenerwartung von Dividenden-Titel Old Dominion Freight Line
Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1,17 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 0,56 Prozent sinken.
Kerndaten von Dividenden-Titel Old Dominion Freight Line
Old Dominion Freight Line ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 42,422 Mrd. USD. Das Old Dominion Freight Line-KGV beläuft sich aktuell auf 32,41. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Old Dominion Freight Line auf 5,496 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 4,84 USD aus.
Redaktion finanzen.at
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