NASDAQ Composite Index-Wert Olympic Steel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Olympic Steel von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Olympic Steel-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 07.11.2013 wurde das Olympic Steel-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 25,66 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 38,971 Olympic Steel-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2023 1 984,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 50,92 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 98,44 Prozent.

Der Olympic Steel-Wert an der Börse wurde auf 558,98 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at