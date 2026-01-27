Olympic Steel Aktie

Olympic Steel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901092 / ISIN: US68162K1060

Lohnende Olympic Steel-Anlage? 27.01.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Wert Olympic Steel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Olympic Steel-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Olympic Steel eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Olympic Steel-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,28 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 12,077 Olympic Steel-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Olympic Steel-Aktien wären am 26.01.2026 574,88 USD wert, da der Schlussstand 47,60 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 474,88 Prozent erhöht.

Am Markt war Olympic Steel jüngst 566,53 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

