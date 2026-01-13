Omnicell Aktie
WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090
|Performance im Blick
|
13.01.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Omnicell von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Omnicell-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Omnicell-Papier an diesem Tag 26,51 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Omnicell-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,772 Omnicell-Aktien. Die gehaltenen Omnicell-Aktien wären am 12.01.2026 193,10 USD wert, da der Schlussstand 51,19 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 193,10 USD, was einer positiven Performance von 93,10 Prozent entspricht.
Alle Omnicell-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
