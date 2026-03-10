NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Omnicell von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Omnicell-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Omnicell-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 26,99 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 370,508 Omnicell-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 757,32 USD, da sich der Wert eines Omnicell-Papiers am 09.03.2026 auf 39,83 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 47,57 Prozent zugenommen.

Omnicell wurde am Markt mit 1,81 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at