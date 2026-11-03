Omnicell Aktie
WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090
|Investmentbeispiel
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03.11.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Omnicell von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Omnicell-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 30,44 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Omnicell-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,285 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 36,41 USD gerechnet, wäre die Investition nun 119,61 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19,61 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Omnicell belief sich zuletzt auf 1,67 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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