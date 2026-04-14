NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Omnicell von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Omnicell-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Omnicell-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Omnicell-Papier bei 31,61 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 31,636 Omnicell-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.04.2026 auf 35,01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 107,56 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 10,76 Prozent vermehrt.

Omnicell wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,57 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at