Omnicell Aktie

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WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090

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Frühe Investition 29.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Omnicell von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Omnicell-Einstiegs gewesen.

Am 29.09.2025 wurden Omnicell-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Omnicell-Anteile an diesem Tag bei 30,34 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Omnicell-Papier investiert hätte, hätte er nun 32,960 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (33,87 USD), wäre das Investment nun 1 116,35 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,63 Prozent vermehrt.

Omnicell wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,53 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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