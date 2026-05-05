Omnicell Aktie

Omnicell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090

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Profitable Omnicell-Investition? 05.05.2026 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Omnicell-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Omnicell-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Omnicell-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Omnicell-Aktie bei 31,19 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Omnicell-Papier investiert hätte, hätte er nun 32,062 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 392,75 USD, da sich der Wert einer Omnicell-Aktie am 04.05.2026 auf 43,44 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 39,28 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Omnicell belief sich jüngst auf 1,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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