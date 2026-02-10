NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Omnicell-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Omnicell eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 10.02.2016 wurde die Omnicell-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Omnicell-Papier an diesem Tag 27,52 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 36,337 Omnicell-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 09.02.2026 1 326,31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36,50 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32,63 Prozent erhöht.

Alle Omnicell-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

