Omnicell Aktie
WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090
|Rentable Omnicell-Anlage?
|
10.02.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Omnicell-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 10.02.2016 wurde die Omnicell-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Omnicell-Papier an diesem Tag 27,52 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 36,337 Omnicell-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 09.02.2026 1 326,31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36,50 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32,63 Prozent erhöht.
Alle Omnicell-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Omnicell Inc.
|
10.02.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite mittags schwächer (finanzen.at)
|
10.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Omnicell-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09.02.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
05.02.26