WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090

Lohnender Omnicell-Einstieg? 24.02.2026 16:05:19

NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Omnicell-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Omnicell eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Das Omnicell-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 52,98 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,888 Omnicell-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 74,67 USD, da sich der Wert einer Omnicell-Aktie am 23.02.2026 auf 39,56 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -25,33 Prozent.

Omnicell wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,77 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

