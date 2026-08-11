Omnicell Aktie
WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090
|Rentable Omnicell-Investition?
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11.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Omnicell-Investment von vor 3 Jahren verloren
Am 11.08.2023 wurde das Omnicell-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Omnicell-Anteile bei 66,45 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Omnicell-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,505 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Omnicell-Aktie auf 37,31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 56,15 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 43,85 Prozent eingebüßt.
Insgesamt war Omnicell zuletzt 1,68 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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