Omnicell Aktie

Omnicell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables Omnicell-Investment? 31.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Omnicell-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Omnicell-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurde das Omnicell-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Omnicell-Papier bei 129,87 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Omnicell-Aktie investiert, befänden sich nun 77,000 Omnicell-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 490,95 USD, da sich der Wert einer Omnicell-Aktie am 30.03.2026 auf 32,35 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 75,09 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Omnicell belief sich zuletzt auf 1,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Omnicell Inc.

mehr Nachrichten