NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Omnicell-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor 5 Jahren wurde das Omnicell-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Omnicell-Papier bei 129,87 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Omnicell-Aktie investiert, befänden sich nun 77,000 Omnicell-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 490,95 USD, da sich der Wert einer Omnicell-Aktie am 30.03.2026 auf 32,35 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 75,09 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Omnicell belief sich zuletzt auf 1,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at