Omnicell Aktie
WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090
|Frühe Investition
|
23.06.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Omnicell-Investment von vor 5 Jahren verloren
Am 23.06.2021 wurde das Omnicell-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 148,92 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Omnicell-Aktie investierten, hätten nun 67,150 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 22.06.2026 auf 38,68 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 597,37 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 74,03 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Omnicell bezifferte sich zuletzt auf 1,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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