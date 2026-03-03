Omnicell Aktie
WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090
|Rentable Omnicell-Investition?
|
03.03.2026 16:05:13
NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Omnicell von vor 5 Jahren bedeutet
Am 03.03.2021 wurde die Omnicell-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Omnicell-Aktie bei 125,46 USD. Bei einem Omnicell-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,971 Omnicell-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.03.2026 gerechnet (41,25 USD), wäre das Investment nun 328,79 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 67,12 Prozent.
Zuletzt verbuchte Omnicell einen Börsenwert von 1,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Omnicell Inc.
|
03.03.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Omnicell von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
24.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Omnicell-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
17.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Omnicell-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
10.02.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite mittags schwächer (finanzen.at)
|
10.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Omnicell-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09.02.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
05.02.26