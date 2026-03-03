Omnicell Aktie

WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090

Rentable Omnicell-Investition? 03.03.2026 16:05:13

NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Omnicell von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Omnicell-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 03.03.2021 wurde die Omnicell-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Omnicell-Aktie bei 125,46 USD. Bei einem Omnicell-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,971 Omnicell-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.03.2026 gerechnet (41,25 USD), wäre das Investment nun 328,79 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 67,12 Prozent.

Zuletzt verbuchte Omnicell einen Börsenwert von 1,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

