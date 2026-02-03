NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Omnicell von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Omnicell-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Omnicell-Papier statt. Der Schlusskurs der Omnicell-Aktie betrug an diesem Tag 126,35 USD. Bei einem Omnicell-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,791 Omnicell-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.02.2026 auf 48,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38,54 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 61,46 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Omnicell eine Börsenbewertung in Höhe von 2,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

