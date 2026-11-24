Omnicell Aktie
WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090
|Profitabler Omnicell-Einstieg?
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24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Omnicell-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Das Omnicell-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 36,24 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Omnicell-Aktie investiert, befänden sich nun 2,759 Omnicell-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 90,73 USD, da sich der Wert eines Omnicell-Anteils am 23.11.2026 auf 32,88 USD belief. Das entspricht einem Minus von 9,27 Prozent.
Der Marktwert von Omnicell betrug jüngst 1,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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