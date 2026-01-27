Omnicell Aktie

Lohnender Omnicell-Einstieg? 27.01.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Omnicell von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Omnicell-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Omnicell-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Omnicell-Papier an diesem Tag 57,54 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Omnicell-Aktie investierten, hätten nun 173,792 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 26.01.2026 auf 50,32 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 745,22 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 8 745,22 USD entspricht einer negativen Performance von 12,55 Prozent.

Zuletzt verbuchte Omnicell einen Börsenwert von 2,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

