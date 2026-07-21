Omnicell Aktie
WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090
|Omnicell-Investment im Blick
|
21.07.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Omnicell von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Omnicell-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Omnicell-Papier an diesem Tag 151,28 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Omnicell-Aktie investiert, befänden sich nun 0,661 Omnicell-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 29,89 USD, da sich der Wert einer Omnicell-Aktie am 20.07.2026 auf 45,22 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 70,11 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Omnicell bezifferte sich zuletzt auf 2,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Omnicell Inc.
|
21.07.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.07.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht am Dienstagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
21.07.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Mittag in Grün (finanzen.at)
|
21.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Omnicell von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Omnicell stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
14.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Omnicell von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
07.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Omnicell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Omnicell-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
06.07.26