NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Omnicell von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Omnicell eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Omnicell-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Omnicell-Papier an diesem Tag 151,28 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Omnicell-Aktie investiert, befänden sich nun 0,661 Omnicell-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 29,89 USD, da sich der Wert einer Omnicell-Aktie am 20.07.2026 auf 45,22 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 70,11 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Omnicell bezifferte sich zuletzt auf 2,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at