NASDAQ Composite Index-Wert Omnicell-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Omnicell von vor 10 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Omnicell-Investment verlieren können.

Die Omnicell-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Omnicell-Anteile an diesem Tag 38,10 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Omnicell-Aktie investierten, hätten nun 2,625 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 21.09.2026 85,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32,43 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 14,88 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Omnicell eine Börsenbewertung in Höhe von 1,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at