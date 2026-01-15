ON Semiconductor Aktie
WKN: 930124 / ISIN: US6821891057
|ON Semiconductor-Investmentbeispiel
|
15.01.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ON Semiconductor von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die ON Semiconductor-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die ON Semiconductor-Aktie bei 55,23 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,106 ON Semiconductor-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ON Semiconductor-Papiers auf 60,58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 096,87 USD wert. Mit einer Performance von +9,69 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle ON Semiconductor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
