NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ON Semiconductor von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in ON Semiconductor eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die ON Semiconductor-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die ON Semiconductor-Aktie bei 55,23 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,106 ON Semiconductor-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ON Semiconductor-Papiers auf 60,58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 096,87 USD wert. Mit einer Performance von +9,69 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle ON Semiconductor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at