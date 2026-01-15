ON Semiconductor Aktie

WKN: 930124 / ISIN: US6821891057

ON Semiconductor-Investmentbeispiel 15.01.2026 16:04:18

NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ON Semiconductor von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in ON Semiconductor eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die ON Semiconductor-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die ON Semiconductor-Aktie bei 55,23 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,106 ON Semiconductor-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ON Semiconductor-Papiers auf 60,58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 096,87 USD wert. Mit einer Performance von +9,69 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle ON Semiconductor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu ON Semiconductor Corp.

Analysen zu ON Semiconductor Corp.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

ON Semiconductor Corp. 51,95 0,04% ON Semiconductor Corp.

